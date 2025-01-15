Mike Waltz: Hiçbir anlaşmayı beğenmiyorum, Hamas ortadan kaldırılmalı

47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan Mike Waltz, ABD'li yazar Dan Senor'ın podcast yayınına katıldı.

Özellikle Hamas ve İsrail ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Waltz ateşkes görüşmelerine de değindi. Waltz "Hiçbir anlaşmayı beğenmiyorum. Hamas yok edilmeli ve Gazze tamamen silahsızlandırılmalı. Hamas ortadan kaldırılmadıkça iyi bir geleceğe ve istikrarlı bir bölgeye kavuşamayacağız." dedi.

Waltz, ateşkes sonrası İsrail'in Gazze'deki operasyonlarının bitip bitmeyeceğine ilişkin soruya ise "Buna Hamas inanmak istiyor. Ancak biz bu konuda çok açıkça belirttik ki Gazze tamamen silahsızlandırılmalı ve Hamas bir daha yeniden ayağa kalkamayacak şekilde yok edilmelidir. Bu hedefler hâlâ gündemdedir. Ancak öncelikle insanlarımızı çıkarmamız gerekiyor daha sonra da bu hedeflerimize ulaşmalıyız" dedi.

Waltz ayrıca İran-İsrail ilişkilerine de değinerek "Joe Biden yönetimi İran'dan gelen füzeleri düşürdü bunu Kabul ediyorum ancak rasyonel olmayacak şekilde frene de bastı. İran şu an en kötü durumunda." dedi.