Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Mike Waltz: Hiçbir anlaşmayı beğenmiyorum, Hamas ortadan kaldırılmalı | Dış Haberler

        Mike Waltz: Hiçbir anlaşmayı beğenmiyorum, Hamas ortadan kaldırılmalı

        47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan Mike Waltz, katıldığı podcast yayınında İsrail-Hamas Savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İsrail ile Hamas arasında süren ateşkes görüşmelerine ilişkin fikrini beyan eden Waltz "Hiçbir anlaşmayı beğenmiyorum. Hamas ortadan kaldırılmalı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 19:00 Güncelleme: 15.01.2025 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mike Waltz: Hiçbir anlaşmayı beğenmiyorum, Hamas ortadan kaldırılmalı
        ABONE OL

        47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan Mike Waltz, ABD'li yazar Dan Senor'ın podcast yayınına katıldı.

        Özellikle Hamas ve İsrail ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Waltz ateşkes görüşmelerine de değindi. Waltz "Hiçbir anlaşmayı beğenmiyorum. Hamas yok edilmeli ve Gazze tamamen silahsızlandırılmalı. Hamas ortadan kaldırılmadıkça iyi bir geleceğe ve istikrarlı bir bölgeye kavuşamayacağız." dedi.

        Waltz, ateşkes sonrası İsrail'in Gazze'deki operasyonlarının bitip bitmeyeceğine ilişkin soruya ise "Buna Hamas inanmak istiyor. Ancak biz bu konuda çok açıkça belirttik ki Gazze tamamen silahsızlandırılmalı ve Hamas bir daha yeniden ayağa kalkamayacak şekilde yok edilmelidir. Bu hedefler hâlâ gündemdedir. Ancak öncelikle insanlarımızı çıkarmamız gerekiyor daha sonra da bu hedeflerimize ulaşmalıyız" dedi.

        Waltz ayrıca İran-İsrail ilişkilerine de değinerek "Joe Biden yönetimi İran'dan gelen füzeleri düşürdü bunu Kabul ediyorum ancak rasyonel olmayacak şekilde frene de bastı. İran şu an en kötü durumunda." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail perşembe günü ateşkesi oylayacak
        İsrail perşembe günü ateşkesi oylayacak
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        Sanayide toparlanma ikinci yarıda
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…