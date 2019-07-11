Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde 3. grup milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu. Bu kez Denizli’den Sivas’a kadar harf sırasına göre illerin milletvekilleri davetliydi.

Milletvekilleri ağırlıklı olarak yeni sistemden şikayetçi oldu. Sistemin uygulaması, bakanlarla ilişkiler, şikayet konusu oldu. Milletvekillerinin yeni sistemdeki pozisyonundan yakınmalar bu toplantıda da sürdü. Ancak bu kez çarpıcı bir örnekle milletvekilinin düştüğü durum doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktarıldı.

ZÜĞÜRT AĞA OLDUK

Edinilen bilgiye göre Kars Milletvekili Yunus Kılıç, seçim bölgelerinin sorunlarıyla ilgili olarak bile bakanlara ulaşamadıklarını söyledi. Kılıç, “Köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’ya döndük. Herkes milletvekilinden bir şey bekliyor. Ama elimizde yetki yok. Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiçbir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin bir ağırlığı kalmadı” diye konuştu.

ZÜĞÜR AĞA KİM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözler üzerine, “Züğürt Ağa kim?” diye sordu. Bunun üzerine Kılıç, Şener Şen’in başrolünü oynadığı Züğürt Ağa filminden örnekler verdi. Züğürt Ağa’nın köyünü kaybedince büyük şehirde başına gelenleri anlatan Kılıç, milletvekillerinin, köyü elinden alınmış Züğürt Ağa’nın içine düştüğü duruma düştüğünü vurguladı.

İLK TOPLANTIDA SÖYLEYECEĞİM

Gülüşmelere neden olan Züğürt Ağa örneği üzerine, Cumhurbaşkanı, “İlk kabine toplantısında bakanlara bunu söyleyeceğim” dedi.

EYT, SURİYELİLER, DİYALOG KOPUKLUĞU…

"İstişare sünnettir. Biz dışardan aldığımız bilgileri tespitleri aktarmakla görevliyiz. Vatanımız milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurması için bunları aktarıyoruz” diyen bir milletvekili de İstanbul seçiminin kaybedilme gerekçelerini sıraladı.

Halkla diyalog kopukluğu, emeklilikte yaşa takılanlar ve Suriyeli mültecilere tepkiler gibi olumsuzlukların seçim sürecinde partinin aleyhine bir tablo oluşturduğunu vurguladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç mi olumlu bir şey yok” diye karşılık verirken, “Olumlu olan şeyleri bütün dünya görüyor” dedi.

GRUPTA DA YAPILSIN

Bu arada Eskişehir Milletvekili eski bakan Nabi Avcı da, bu tür istişare toplantılarının farklı konularda sürekli hale getirilmesi ve grup toplantılarının ardından kapalı toplantılarda gündemin değerlendirilmesini önerdi.

KENDİLERİ DE İSTİŞARE YAPMADI

İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, partiden ayrılmak üzere hazırlık yapan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı eleştirirken, "Kendi dönemlerinde MYK ve MKYK’da kendileri de istişare yapmadılar. Şimdi bu tür gerekçelerle partiyi eleştiriyorlar” diye tepki gösterdi.

BİRİ DE BENİM SINIF ARKADAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi partiden ayrılıp parti kurma hazırlığı içinde olanlara, eski yol arkadaşlarının başına gelenlerden örnek vererek uyarıda bulundu. Parti kuranların hiçbir zaman başarılı olamadıklarına işaret eden Erdoğan, “Ayrılanlardan biri de benim sınıf arkadaşım. Ordu'dan belediye başkanlığına aday oldu, Hilmi Bey'in karşısında perişan oldu” dedi.