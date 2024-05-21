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        Milli Eğitim Bakanı Tekin'in makam aracı kaza yaptı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde ciple çarpıştı. Bakan Tekin'in araçta bulunmadığı kazada yaralanan olmadı. Kaza sonucu araçta büyük çaplı hasar oluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:22 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:29
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in makam aracı, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikameti yönünde C.A. yönetimindeki ciple çarpıştı.

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        Kazada otomobil bariyerlere cip ise yolun sağ şeridine savruldu. 

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        İhbar üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.

         

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        Bakan Tekin'in kaza sırasında araçta olmadığı öğrenildi.

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        Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik aksadı. Araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

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        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        #milli eğitim bakanı
        #Yusuf Tekin
        #trafik kazası
        #Makam aracı
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