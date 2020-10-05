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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz" ifadelerini kullandı.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın saat 11.00'de Bakanlık Merkez Bina Fuaye Alanı'nda yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşmak üzere bir basın açıklaması yapacak.

MUHABİR VE KAMERAMANLAR KATILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Bina Fuaye Alanı'nda yapılacak olan basın toplantısına sadece muhabir ve haber ajansları kameraları alınacak.