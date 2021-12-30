Mill Piyango çekilişi için geri sayım sürüyor. 31 Aralık akşamı yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi ile 120 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken Milli Piyango çekiliş saatleri de merak konusu oldu. Bu doğrultuda, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Milli Piyango Online tarafından çekiliş saatleri ve takvimi duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Edinilen bilgiye göre, Milli Piyango Online tarafından çekiliş saatleri ve takvimi duyuruldu. Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi saat kaçta yapılacak ve Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte, detaylar;