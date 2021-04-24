23 Nisan Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9-19-29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte, 23 Nisan Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA 23 NİSAN 2021

Milli Piyango çekilişi 23 Nisan Cuma günü Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango çekilişinin ardından şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinde açıklandı. İşte, 23 Nisan Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA (23 NİSAN 2021)