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Milli Piyango çekilişinde tartışmalara neden olan video

Dün gerçekleştirilen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, büyük ikramiye olan 80 milyon liranın sahibi belirleyecek rakamların belirlendiği sırada kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İşte Milli Piyango çekilişindeki o görüntü

Milli Piyango

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Ancak çekilişte 80 milyon liralık büyük ikramiyenin kazananını belirleyecek rakamlar belirlenirken çekilen görüntü sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, çekiliş heyetinde bulunan yetkililerin verdiği tepkiyi gündeme taşıdı.

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GEÇEN SENE 'ŞAİBE' İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen sene ortaya çıkan bir görüntüde sosyal medyada hızla yayılmış ve tartışmalara neden olmuştu. 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine ait videoda henüz butona basılmadan 6 rakamı düştüğü görülüyor, görevli butona basmadığını söyleyip topu geri küreye attırıyor ve sonuç yine 6 çıkıyordu. Görüntülere ilişkin Milli Piyango tarafından açıklamada, top düşürme sepetini açan bobin arızasından kaynaklanan bir sorun olduğu kaydedilmişti. Ayrıca son dönemde yapılan Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiyenin satılmayan biletlere isabet etmesi de tartışmaları alevlendirmişti.

70 MİLYONUN SAHİBİ ORTAYA ÇIKMADI

Geçen senenin 70 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi bir tam bilete çıkmış ancak biletin sahibi ortaya çıkmamıştı. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin dün teslim süresi dolduğu için hazineye devredildi.

 

 

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