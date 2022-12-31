Milli Piyango sonuçları 2023 ve bilet sorgulama...Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine artık saatler kaldı. Zengin olma hayaliyle çeyrek, yarım ya da tam bilet alanlar için geri sayım başladı. 31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün 12.30'da Milli Piyango Online MPİ TV'de başlayacak ve akşam saatlerine kadar sürecek. Amorti ve büyük ikramiye kazanan numara ise akşam saatlerinde yapılacak çekilişle belli olacak. Durum böyle olunca, Milli Piyango sorgulama 2023 ekranı en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.