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        Haberler Dünya Milyarder iş insanı, Titanik 2 projesini bir kez daha duyurdu: Titanik'i yapmak, evde oturup para saymaktan daha eğlenceli

        Milyarder iş insanı, Titanik 2 projesini bir kez daha duyurdu: Titanik'i yapmak, evde oturup para saymaktan daha eğlenceli

        İkonik gemi Titanik'in benzerini yapmak isteyen milyarder iş insanı Clive Palmer, projeyi bir kez daha duyurdu. Palmer, "Titanik'i 10 kez inşa etmeye yetecek parası olduğunu" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:49
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        Titanik 2 projesi bir kez daha duyuruldu
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        Avustralyalı milyarder Clive Palmer, Titanik 2 planını bir kez daha duyurdu. Palmer dün yaptığı açıklamada "orijinalinden çok daha iyi" bir gemi inşa etme sözü verdi.

        Titanik 2 hedefini ilk kez 2012'de duyuran milyarder iş insanı, 2018'de aynı planı bir kez daha açıklamıştı. Avustralya'daki Sidney Opera Evi'nde dün düzenlediği toplantıda aynı projeyi bir kez daha sunan Palmer, gemi inşasını nihayet hayata geçireceğini iddia etti.

        Palmer, şirketi Blue Star Line'ın "aşk gemisini lüks bir şekilde" yapacağını savunsa da henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını belirtti.

        Projenin sahte ya da reklam olup olmadığı sorusuna "gerçekten saçmalık" yanıtını veren iş insanı, "Titanik'i 10 kez inşa etmeye yetecek parası olduğunu" söyledi.

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        Titanik 2 çalışmaları Palmer'ın şirketlerinden birisinin, ödeme anlaşmazlığı yüzünden finansmanını kaybetmesiyle 2015'te rafa kaldırılmıştı. Projeyi 2018'de tekrar duyuran Palmer, geminin 2022'de ilk seferini yapacağını öne sürmüştü.

        Palmer dünkü açıklamasında gecikmenin sebebi olarak Kovid-19 pandemisini gösterdi. Avustralyalı milyarder, "artık daha fazla parası olduğu için" insanların kendisine inanması gerektiğini söyledi.

        Bu ay 70 yaşına gireceğini söyleyen iş insanı, "Titanik'i yapmak, evde oturup para saymaktan daha eğlenceli" diye konuştu. Palmer, gemi inşaatının seneye başlayacağını iddia eti.

        1514 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Orijinal Titanik, İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Harland and Wolff Tersanesi'nde 31 Mart 1909-2 Nisan 1912 arasında yapıldı.

        Olympic sınıfından olan Titanik, 269 metre uzunluğunda 28 metre enindeydi. Geminin yüksekliği 53 metreyi buluyordu.

        Ttanik, 15 Nisan 1912'de ilk seferinde Atlas Okyanusu'nda batmış ve faciada 1514 kişi yaşamını yitirdi.

        Ünlü yönetmen James Cameron'ın gemiyi konu alan aynı aldı filmi Titanik, şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 265 milyon dolar hasılat elde etti.

        Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet gibi yıldızların rol aldığı film, 11 dalda Oscar kazandı.

        *Haberin görselleri Blue Star Line ve Paramount Pictures tarafından servis edilmiştir.

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        #Titanik
        #avustralya
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