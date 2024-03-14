Milyarder iş insanı, Titanik 2 projesini bir kez daha duyurdu: Titanik'i yapmak, evde oturup para saymaktan daha eğlenceli

Avustralyalı milyarder Clive Palmer, Titanik 2 planını bir kez daha duyurdu. Palmer dün yaptığı açıklamada "orijinalinden çok daha iyi" bir gemi inşa etme sözü verdi.

Titanik 2 hedefini ilk kez 2012'de duyuran milyarder iş insanı, 2018'de aynı planı bir kez daha açıklamıştı. Avustralya'daki Sidney Opera Evi'nde dün düzenlediği toplantıda aynı projeyi bir kez daha sunan Palmer, gemi inşasını nihayet hayata geçireceğini iddia etti.

Palmer, şirketi Blue Star Line'ın "aşk gemisini lüks bir şekilde" yapacağını savunsa da henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını belirtti.

Projenin sahte ya da reklam olup olmadığı sorusuna "gerçekten saçmalık" yanıtını veren iş insanı, "Titanik'i 10 kez inşa etmeye yetecek parası olduğunu" söyledi.

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Titanik 2 çalışmaları Palmer'ın şirketlerinden birisinin, ödeme anlaşmazlığı yüzünden finansmanını kaybetmesiyle 2015'te rafa kaldırılmıştı. Projeyi 2018'de tekrar duyuran Palmer, geminin 2022'de ilk seferini yapacağını öne sürmüştü.

Palmer dünkü açıklamasında gecikmenin sebebi olarak Kovid-19 pandemisini gösterdi. Avustralyalı milyarder, "artık daha fazla parası olduğu için" insanların kendisine inanması gerektiğini söyledi.