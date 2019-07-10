Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile paylaştığı photoshoplu fotoğraf nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Halil Ergün'ün 10 yaş gençleştiği paylaşım, ünlü oyuncunun takipçileri tarafından, "Ağzımızın tadı kaçtı", "Halil Bey baby face olmuş", "Filtreyi çok mu abarttınız acaba?" gibi yorumlara sebep oldu.

Şarkıcı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile birlikte çekildikleri fotoğrafa "Sevgili sanatçı dostum Halil Ergün ile müzikholde arkadaşımıza ziyaret. Ogün Turan hayırlı olsun"notunu düştü.

BU POZ OLAY OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan, Aslı Enver, Murat Boz gibi sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı Eser Yenenler'in düğün töreninde paylaşılan fotoğraflarda gündem olmuştu. Seda Sayan'ın Aslı Enver ve Murat Boz ile paylaştığı filtreli fotoğraflar sosyal medya kullanıcıları tarafından bir çok yorum almıştı.