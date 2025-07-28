Minibüse yaptığı ses sistemi kulaklarını dans ettirdi

Adana'da iki arkadaşın minibüse yaptığı ses sistemi 160 desibeli geçerken, sistemin ne kadar güçlü olduğunu deneyen kişinin kulaklarının müzikle birlikte dans etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesinde araçlara ses sistemi yapan Fatih Demiryürek ve Mustafa Oruç, son yaptıkları ses sistemi ile şaşırttı. Minibüse yerleştirdikleri ses sistemi 160 desibele ulaşırken, sistem çalıştığında hiç bir şey yerinde durmuyor. Ses o kadar güçlü ki minibüsün hava yastığını bile patlamış. Demiryürek'in ses sistemini açıp minibüsün camından içeri baktığında basınçla kulaklarının dans etmesi, yüzünün oynaması görenleri hayrete düşürüyor.

REKLAM

Fatih Demiryürek, aracın montajının tamamen dünya standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Sistemde lityum fosfat piller kullanıyoruz. Bu sayede enerjiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Araçta çok yoğun ve şiddetli bir bas düzeyi mevcut. Kulakların oynaması ve yüz ifadesindeki değişiklikler de bu sebeple meydana geliyor. Şu anda aracımız yaklaşık yüzde 60 oranında tamamlandı. Yüzde 100'e ulaştığımızda çok daha farklı ve etkileyici sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz" dedi.