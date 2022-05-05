Miray Daner, Re Touch Mag dergisinin mayıs sayısı için röportaj verdi.

"AŞK İLE HERKES TANIŞMALI"



Merak edilenlerini anlatan oyuncu, aşk sorularına da yanıt verdi. Daner, "Aşk sizi geliştiren, ileri taşıyan, kendinizi özel hissettiren bir duygu. Saygıyı yitirmemek, sağlıklı bir ilişki için önemli." diye konuştu.