Miss Turkey 2019 finali ne zaman?

Miss Turkey 2019 büyük finali için geri sayım devam ediyor. 200'den fazla adayın yarıştığı ön elemeler sonucunda 20 aday finale katılmaya hak kazandı. Miss Turkey 2019'un 20 finalistinin belli olmasının ardından, büyük finalin ne zaman yapılacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.

İşte detaylar...

MISS TURKEY 2019 FİNALİ NE ZAMAN?

“Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması 2 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Finalde dereceye girecek 'Miss Turkey’ler uluslararası güzellik yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek.

MISS TURKEY 2019 FİNALİ HANGİ KANALDA?

Miss Turkey 2019 finalini canlı yayınlayacak kanal henüz netlik kazanmış değil. Ancak bugün veya yarın Miss Turkey 2019 finalinin yayınlanacağı kanal belli olacak.