MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari Valisi ve komutanlarla bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın, Hakkâri Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, diğer askeri ve mülki idare yetkilileri ile bir araya geldi.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Yapılan görüşmelerde; Irak, İran ve Suriye sınır hattının güvenliği, alınan önlemler, bu bölgelerde bulunan üs noktaları, bölgedeki son durum ve gelişmeler detaylı olarak ele alındı.

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