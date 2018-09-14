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MİT ve İstanbul polisinden film gibi operasyon

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 1’i kadın 6 kişi, MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği film gibi operasyonla yakalandı. Telefondaki yazışmaların izini süren polis, Zanlıların Yunanistan’a kaçış planlarını deşifre etti. Öte yandan şüphelilerin telefonundaki mesaj trafiği hücre evlerini ve firari üyeleri ortaya çıkardı

14.09.2018 - 01:08 | Güncelleme: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube polisi ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı, yurtdışına kaçmaya hazırlanan FETÖ/PDY’nin firari üyelerini yakın takibe aldı.

MİT ve polisin düzenlediği ortak operasyonun ilk ayağında, Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri, KHK ile kapatılan FEM Dershanesinin yönetiminde yer alan Fahrettin Karagöz (48) ile aynı dershanede ‘bilişim uzmanı’ olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Özcan Sünger’in (44) yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçacağı tespit edildi.

MİT’ten gelen bilgiler doğrultusunda harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, 6 Eylül Perşembe günü, FETÖ üyelerince kullanılan 'güvenli ev' manasına gelen İstanbul Ümraniye’deki ‘gaybubet’ denen hücre evine baskın düzenledi.

TELEFONDAKİ MESAJ TRAFİĞİ HÜCRE EVLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

FETÖ üyelerince kullanılan hücre evinde yapılan aramalarda FEM Dershanesinde ‘bilişim uzmanı’ olarak çalışan Özcan Sünger yakalanırken, Fahrettin Karagöz evde bulunamadı. Hücre evine yapılan baskından bir gün sonra Fahrettin Karagöz’ün eşi Ayşe Karagöz’ü Beşiktaş’ta yaşayan bir yakının evine kaldığını belirleyen polis, söz konusu adrese operasyon düzenleyerek FETÖ üyesi kadını gözaltına aldı.

Emniyet güçlerince geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan Ayşe Karagöz’ün kullandığı cep telefonunda yaptığı incelemede kocası Fahrettin Karagöz’ün örgütün Ümraniye’de bulunan başka bir gaybubet evinde barındığı bilgisini edindi. Şifreli mesaj dökümlerini titizlikle inceleyen polis, tespit edilen adrese düzenlenen baskında Fahrettin Karagöz’ü de yakalayarak gözaltına aldı.

POLİS TELEFON YAZIŞMALARININ İZİNİ SÜRDÜ

Ümraniye’de 2 ayrı hücre evine birer gün arayla baskın yapan polis, yakalanan zanlılardan Fahrettin Karagöz’ün kullandığı cep telefonunda yaptığı incelemede “Signal” adında haberleşme uygulaması kullanıldığını ortaya çıkardı. Kaçakçılık polisi, söz konusu uygulamada yapılan yazışma içeriklerinin sınırlı sürede otomatik silindiğini tespit etti. İncelenen cep telefonundaki mesaj içeriklerinde FETÖ’cü Karagöz çiftinin yurtdışına kaçması için örgüt tarafından görevlendirilen bir başka FETÖ üyesi tarafından 9 bin 300 Amerikan dolarının ayarlandığı bilgileri ortaya çıkarıldı.

FETÖ ZANLISI KURYA ESENYURT'TA BİR PARKTA YAKALANDI

Elde edilen bilgiler ışığında operasyonu genişleten İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karagöz’e parayı teslim edecek FETÖ’cü kurye ile Esenyurt’ta bir parkta buluşup parayı getireceği bilgisi üzerine 8 Eylül Cumartesi günü teslimat noktasında pusuya yattı. Park ve çevresini kuşatan polis, söz konusu tarihte 9 bin 300 Amerikan doları parayı getiren Davut Aksoy adlı kuryeyi yakalayarak gözaltına aldı. Kuryenin kimlik tespitini yapan polis, kurye Davut Aksoy’un da FETÖ üyeliği kaydı olduğu ve hakkında birden fazla örgüt faaliyeti nedeniyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

ZANLILARIN KAÇIŞ PLANINI ADIM ADIM İZLEDİLER

FETÖ’cü karı-koca Karagöz çifti ile Özcan Sünger’i Yunanistan’a kaçıracak kişilerin kısa süre içinde örgütün ‘gaybubet’ dediği Ümraniye’deki hücre evine geleceğini belirleyen polis, yeni bir operasyon planı yaptı. Örgüt üyelerince kullanılan ‘gaybubet’ denen hücre evine girip beklemeye koyulan polis, gece eve gelen Hasan Subacı ve Mustafa Ali Kurnaz adlı 2 kişi FETÖ üyesini daha gözaltına aldı.

Polisin nefes kesen operasyonu ile yakalanarak gözaltına alınan Subacı ve Kurnaz’ın örgütün önde gelen yöneticilerinden olduğu ileri sürülürken, zanlıların üst aramalarında 600 Amerikan doları para ve başka kişiler adına düzenlenmiş 2 sahte kimlik ele geçirildi.

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla yakalanan 1’i kadın toplam 6 FETÖ üyesi, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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