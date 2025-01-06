Motokuryelere 2 bin 953 TL ceza kesilecek!

İstanbul'un Büyükçekmece Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısında nemli bir karara imza attı. Büyükçekmece ilçesinde araç trafiğine kapalı yol, park, tretruvar ve kaldırımları kullanarak yaya güvenliğini tehdit eden moto kurye, motosiklet ve bisikletli motorlara 2 bin 953 TL ceza uygulanacak.

İstanbulluların tatil günlerinde gezmek ve eğlenmek için en çok tercih ettiği ilçelerden olan Büyükçekmece ilçesinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu kordonboyu, parklar, tretuvarlar ve kaldırımlar gibi araç trafiğine kapalı alanlarda seyreden moto kuryelerin yarattığı kaza riski belediye meclisini harekete geçirdi.

Motorlu araç trafiğine kapalı yol, park, tretruvar ve kaldırımları kullanarak yaya güvenliğini tehdit eden moto kurye, motosiklet ve bisikletli motorlara 2 bin 953 TL ceza uygulanacak. Bir yıl içinde 3 kez ceza kesilen moto kuryenin bağlı bulunduğu iş yeri de geçici olarak mühürlenecek. REKLAM MECLİSTE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi gündeminde yer alan, ilçe sınırları içerisinde trafiği kapalı alanlar, yaya kaldırımları, trertuvarlar ve parklar gibi motorlu araç trafiğine kapalı alanları kullanarak seyreden veya bu alanları işgal eden moto kurye, motorsiklet ve motorlu bisikletlere, caydırıcılığın sağlanabilmesi adına idari para cezası ve diğer cezalar uygulanmak üzere "Büyükçekmece Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği"nin 7. maddesinin 3. fıkrasında gerekli değişikliklerin yapılması ve uygulanacak cezai müeyyideler ile idari para cezası miktarının 5393 ayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) fıkrası ile 18. maddesinin (m) fıkrası hükümleri uyarınca belirlenmesi huşunun müzakeresi ve karar bağlanması önerisi mecliste grubu bulunan partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

"DİĞER BELEDİYER DE ÖRNEK ALSIN, BAŞKA TÜRLÜ BAŞA ÇIKAMAYACAĞIZ" 2024 yılında İstanbul'daki kazaların yüzde 48'inde moto kurye ve motosikletlerin olduğunu, Türkiye'de ki ölümlü kazaların yüzde 20'sinde yine moto kurye ve motosikletlerin olduğunu hatırlatan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, moto kurye ve motosiklet kullanıcılarından son zamanlarda yoğun şikÂyetler geldiğini belirtti. Başkan Hasan Akgün, karara ilişkin şunları söyledi:

"Bu üç vasıtanın moto kuryeler başta olmak üzere, motosikletlere ve motorlu bisikletlere yine Çevre Kanununa göre, Kabahatler Kanununa göre 2953 lira nasıl yere izmaritini atana ceza verdiysek, aynı paranın, aynı cezanın, trafiğe kapalı alanlarda seyreden moto kurye, motosikletlere ve motorlu bisikletlere trafiğe kapalı alanlarda seyreden ve en önemlisi tretuvarlarda hızlı gitmek için vatandaşın, çocuğun, kadının yürüdüğü tretuvarları işgal eden moto kuryelere de 2 bin 953 lira para cezası uygulamasını oylarınıza sunacağım.

Vatandaşlarımız, özellikle tretuvarlarda herkese büyük tehlike yaratan kuryeleri gördükleri zaman fotoğrafını çeksinler ya da plakasının numarasını bize atsınlar. Moto kuryelerin bu işi yaparken birinci suç 2 bin 953 lira, ikinci suç 2 bin 953 lira, üçüncü suç 2 bin 953 lira. Bir yıl içerisinde. Ondan sonra iş yerinin mühürlenmesi. İş yerinin mühürlenmesinden de ders almıyorsa iş yeri ruhsatının iptaline kadar gidecek bir süreç.