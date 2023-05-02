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Araç sahipleri dikkat: İndirim geliyor! 2 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmadan etkilenen akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündeme geldi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında araç sahipleri tarafından güncel motorin ve benzin fiyatı araştırmaları hız kazandı. İşte 2 Mayıs Salı İzmir, Ankara, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları...

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  • Motorin ve benzin fiyatları: İndirim geliyor! 2 Mayıs 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    Benzin ve motorin fiyatlarına yapılan indirim ve zamlar sonrasında yeni bir indirim haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde paylaştık. İşte güncel benzin ve motorin Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...
  • Motorin ve benzin fiyatları: İndirim geliyor! 2 Mayıs 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

    Sektör kaynaklarına göre, motorin fiyatlarına 3 Mayıs Çarşamba itibarıyla 59 kuruş indirim bekleniyor. 
  • Motorin ve benzin fiyatları: İndirim geliyor! 2 Mayıs 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 2 MAYIS 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.30 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.65 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,47 TL
  • Motorin ve benzin fiyatları: İndirim geliyor! 2 Mayıs 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.35 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.70 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,50 TL
  • Motorin ve benzin fiyatları: İndirim geliyor! 2 Mayıs 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.71 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 20.05 TL

    Ankara'da LPG litre fiyatı 10.65 TL
  • Motorin ve benzin fiyatları: İndirim geliyor! 2 Mayıs 2023 bugün LPG, benzin ve motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.69 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 20.13 TL

    İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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