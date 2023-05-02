Benzin ve motorin fiyatlarına yapılan indirim ve zamlar sonrasında yeni bir indirim haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri haberimizde paylaştık. İşte güncel benzin ve motorin Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatları...