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YORUM KURALLARINI OKUDUM

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ tercihleri ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tercihleri için adaylar 29 Nisan 2019 tarihinde başlamıştı. ÖSYM'nin MSÜ tercih kılavuzunu yayınlamasıyla birlikte adaylar taban ve tavan puanları öğrenebiliyor. Peki 2019 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sınavına dair detaylar...

MSÜ

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adaylar tarafından tercih döneminin başlamasıyla birlikte büyük merak konusu oldu. MSÜ sınavı tercihleri 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi'nin internet sayfası üzerinden www.msb.gov.tr adresinden yapılabiliyor. İşte MSÜ tercih kılavuzu ve detayları...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri 17 Mayıs tarihinde sona erecek. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasına yönerlik henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. MSÜ sınav sonuçları tarihi açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

MSÜ TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

OKULLARIN HANGİ PUANI İSTİYOR? 

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.) Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı


DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2019-MSÜ Sözel Puanı 2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.

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