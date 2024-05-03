Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.