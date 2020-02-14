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HaberlerTelevizyon

Mucize Doktor 22. son bölüm! Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor son bölümü FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Mucize Doktor'un son bölümünde, Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Peki, Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 22. son bölümü seyircisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapıyor. Peki  Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor'a dair detaylar...

MUCİZE DOKTOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜND NELER OLDU?

Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar. 

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