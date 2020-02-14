Mucize Doktor 22. son bölümü seyircisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapıyor. Peki Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor'a dair detaylar...

MUCİZE DOKTOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜND NELER OLDU?

Nazlı ve Ali arkadaş kalmaya karar verirler ama bu hiç de göründüğü kadar kolay değildir. İkili, bir de üstüne, bir hastanın tedavisinde fikir ayrılığına düşünce işler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Diğer tarafta Demir’in kanser hastası babası hastaneye yatışını yapar. Ama beklenmedik komplikasyonlar ameliyatı imkansız kılar. Ve Kıvılcım hastanede dengeleri alt üst edecek hamlesini yapar.