Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Mucize Doktor 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 40. son bölüm

Mucize Doktor 38. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümüne Nazlı ve Ali'nin beklenen yüzleşmesi damga vurdu. Şimdiden merakla beklenen Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki Mucize Doktor 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 40. bölüm...

Mucize Doktor 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 40. son bölüm

Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 40. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 40. BÖLÜM

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali’nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder. Bu sırada Ali’nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo’dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır.

Diğer tarafta yeni cerrahi şefi Ferda ve Ferman kendilerini tekrar bir cerrahi düellonun ortasında bulurlar. Bir vakanın Tanju’nun eski bir hastası olması işleri iyice karıştırır.

Zaman süratle daralırken Nazlı, Ali’ye Ferman da Tanju’ya karşı doldukça dolar. Sonunda beklenen yüzleşmeler gerçekleşir. Ama bunların herkes için beklenmeyen sonuçları olacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alev Alev 5. bölüm tek parça izle! Alev Alev 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONAlev Alev 6. yeni bölüm fragmanı
Reyting sonuçları 3 Aralık 2020 Perşembe! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu?
TELEVİZYON3 Aralık reyting sonuçları
Uyanış Büyük Selçuklu 11. yeni bölüm fragmanı izle - Selçuklu dizisi 10. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 11. bölüm fragman...
MasterChef eleme adayı kim? 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı?
TELEVİZYONİşte MasterChef eleme adayı!
Alev Alev 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev 5. son bölüm izle
TELEVİZYONArtık yalnız değilsin
Kalk Gidelim 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalk Gidelim 131. son bölüm
TELEVİZYONBebek geliyor
Arıza 13. yeni bölüm fragmanı izle - Arıza 13. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONArıza 13. bölüm fragmanı yayında!
İyi Aile Babası 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyi Aile Babası 1. bölüm
TELEVİZYONİyi Aile Babası izleyici karşısında
Bir Zamanlar Çukurova 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm
TELEVİZYONMüjgan gerçekleri itiraf ediyor
Sol Yanım 3. yeni bölüm fragmanı izle - Sol Yanım 2. son bölüm...
TELEVİZYONSol Yanım 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X