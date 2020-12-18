Mucize Doktor yeni bölümleriyle Perşembe akşamları 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman’ı Ali’ye karşı doldurmaya devam eder. Diziseverler merak ediyor: Mucize Doktor 43 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 42. son bölüm özeti...

MUCİZE DOKTOR 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR 42.BÖLÜM ÖZETİ

Ferda’nın konferanstan dönüşü Tanju’nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman’la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar.

Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali’nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo’yu ayağa kaldırmaya çalışır. Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi’nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.