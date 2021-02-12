Mucize Doktor yeni bölümleriyle Perşembe akşamları 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; seyircileri şoke eden bir an yaşandı. Hastanede meydana gelen patlama sonucu Adil Hoca ölümle yüz yüze geliyor. Mucize Doktor 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor 49. son bölüm özeti...

MUCİZE DOKTOR 50. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 49.BÖLÜM ÖZETİ

Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali’nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali’ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?