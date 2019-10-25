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Mucize Doktor 7. son bölüm! Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 7. son bölümü izleyicisiyle buluştu. Ali son şansını denemek için çok önemli bir ameliyata giriyor. Peki, Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor son bölümünde detaylar...

Mucize Doktor

Mucize Doktor son bölümü ile FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan Mucize Doktor'un son bölümünde Ali'yi zorlu bir ameliyat bekliyordu. Öte yandan git gide Nazlı'dan hoşlanmaya başlayan Ali onun için sürprizler yapmaya başladı.

MUCİZE DOKTOR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 7. son bölümünün ardından 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mucize Doktor son bölümünde Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz’in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju’yla Kıvılcım, Ali ve Adil’den kurtulma planını yürürlüğe sokar.

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