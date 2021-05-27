Mucize Doktor neden bitti, neden final yapıyor? Gibi sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor, bu akşam 64. son bölümü ile seyircisine veda edecek.

MUCİZE DOKTOR NEDEN BİTTİ?

MF Yapım Instagram hesabından dizinin neden bittiğine dair açıklamayı yaptı. Sosyal medya üzerinden “Mucize Doktor neden final yapıyor?” sorusu şöyle cevaplandı: "Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi.Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…”

MUCİZE DOKTOR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Dizinin final bölümüne ise Nazlı'nın hamileliği ve babalığa hazırlanan Doktor Ali Vefa damga vuracak.

Geçmişinde babasıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları hatırlayan Ali Vefa, hayatındaki bu önemli değişikliğe kendisini hazırlamaya çalışacak.

Mucize Doktor'un yayınlanan final bölümü fragmanında Ali Vefa'nın "Bana Mucize Doktor dediler. Ben çok şeyde aciz kaldım bu hayatta. Ama yaşadım, hep inanarak yaşadım. Sonra öğrendim ki ben değilmişim mucize olan hayatın kendisiymiş" sözleri dikkat çekiyor.