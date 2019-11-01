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Mucize Doktor son bölüm! Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor son bölümü FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Mucize Doktor'un son bölümünde, Tanju ile Kıvılcım Ali ve Adil'den kurtulmak için harekete geçiyor. Peki, Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor

Mucize Doktor 8. son bölüm seyircisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, Ali'nin başı büyük derde giriyor fakat Nazlı ona bilmeden de olsa yardım ediyor. Öte yandan Tanju ve Kıvılcım Ali ve Adil'den kurtulmak için yeni bir plan içine giriyor.

MUCİZE DOKTOR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 8. son bölümünün ardından 9. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Mucize Doktor 9. bölüm fragmanında Ali dergiye çıkmanın mutluluğunu yaşayacakken dergide kendi adına çıkan haberle şok oluyor. Ali kurula çıkıyor.

 

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.

 

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