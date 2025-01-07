Mudanya Belediyesi GES için onay aldı

Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak hem çevreyi korumak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını hedefleyen Bursa'nın Mudanya Belediyesi'nin tarım dışı alanda yapmayı planladığı Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi lisanssız enerji üretim başvurusu onaylandı.

Mudanya Belediyesi'ni temsilen başvuru sürecini yürüten Meclis Üyesi Güven Günsan, Belediye Meclisi'nde projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Başvurularının olumlu sonuçlandığını belirten Günsan, Küçükyenice Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait olan tarım dışı araziye güneş enerjisi santrali kurmak için çalışmalara başlanabileceğini ifade etti.

"Mevzuat gereği Lisanssız Enerji Üretim Yetkisi ile enerji üretilip satılabiliyor. GES kurmak isteyenler tükettiğinin iki katı kapasitede santral kurabiliyor. Bu yetkiyle sıfır karbon hedefiyle üç yıl içinde GES kurma hakkı elde ettik. Belediyemizin yıllık 1 milyon 200 bin kilowatt/saat enerji tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz. Tesisin kurulu gücü 1375,00 Megawatt Peak (MWp) gücünde olup yıllık 2 milyon 62 bin kilowatt/saat enerji üretecek ve yaklaşık üç yıl içerisinde yatırım maliyetini geri kazanacak. Kullandığımız enerjinin iki katı üretim yapılarak, artan enerjinin dağıtım sistemine satışı yapılmak suretiyle ek bir gelir elde edilecek. Projeyi hayata geçirmek için üç yıllık bir süremiz olacak. Bu tesis sürekli gelir elde edeceğimiz sürdürülebilir bir yatırım olacak."