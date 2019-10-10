Müge Anlı'da bugün eşine verdiği karaciğeri geri isteyen kadın gündeme bomba gibi düştü. Hepatit B hastalığına yakalanan eşine karaciğerini veren Melike Özmen, eşi iyileştikten sonra aldattığı için karaciğerini Müge Anlı'nın programına katılarak geri istedi.

EŞİNE KARACİĞERİNİ VERDİ, ALDATILDI!

Melike Özmen isimli kadın, hasta olduğunu bilmeden evlendiği eşinin karaciğer hastası olduğunu öğrendikten sonra karaciğerini vermeyi kabul etti. Ameliyat yapıldı ve Melike Özmen'in eşi sağlığına kavuştu.

Talihsiz kadın ameliyatın ardından eşi tarafından aldatıldığını öğrendi. Defalarca aldatılan kadın eşine şu an birlikte olduğu kadının hamile olduğunu öğrendikten sonra büyük yıkım yaşadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran kadın, kendisini aldatan 12 yıllık eşine verdiği karaciğeri şimdi geri istiyor. Eşinin kendisini 20 yaşında bir kadınla aldattığını ve kendisinin bunu hak etmediğini söyleyen Melike Özmen, her şeyi öğrendikten sonra boşanmak için eşi tarafından tehdit edildiğini de sözlerine ekledi.

"KALBİM ÇOK KIRILDI ONDAN İNTİKAM ALMAK İSTİYORUM"

Melike Özmen, eşinin sadece ciğerini almadığını aynı zamanda yaptıklarıyla kalbini çok kırdığını söyledi. Daha önce aldatıldığını öğrenseydi ciğerini kesinlikle vermeyeceğini söyleyen Melike Özmen, Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyerek eşinin yaptıklarının cezasını çekmesi gerektiğini dile getirdi. Şimdi ailesinin yanına geri döndüğünü fakat eşinin boşanmak için kendisine rahat vermediğini söyleyen Melike Özmen, bundan sonraki süreçte ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağını dile getirdi.