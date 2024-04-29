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        Müge Boz'un karnı burnunda

        Eşi Caner Erdeniz ile ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Müge Boz, karnı burunda olduğu bir videosunu paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:03
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        13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen ve yakın zamanda ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan müge boz, Fethiye'de tatile çıktı.

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        O anları sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz, yüzdüğü bir videoyu yayınlayıp, "Snorkelle yüzmeyi yıllardır seviyorum... Günde en az 2 kere 30 dakika kadar yüzüyorum. 8'inci ayımda yapılabilecek en iyi spor, yüzme bence" ifadelerini kullandı.

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        Daha sonra 40 yaşındaki oyncu, sosyal medya hesabından bir video daha paylaşıp 8 aylık hamile olduğu göbeğini takipçileriye paylaştı. Boz bu paylaşımın altına; "Haftaya 8 aylık göbişimle girsem, ne yapabilirsiniz ki" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #müge boz
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