Müge Boz'un karnı burnunda
Eşi Caner Erdeniz ile ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Müge Boz, karnı burunda olduğu bir videosunu paylaştı
13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen ve yakın zamanda ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan müge boz, Fethiye'de tatile çıktı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz, yüzdüğü bir videoyu yayınlayıp, "Snorkelle yüzmeyi yıllardır seviyorum... Günde en az 2 kere 30 dakika kadar yüzüyorum. 8'inci ayımda yapılabilecek en iyi spor, yüzme bence" ifadelerini kullandı.
Daha sonra 40 yaşındaki oyncu, sosyal medya hesabından bir video daha paylaşıp 8 aylık hamile olduğu göbeğini takipçileriye paylaştı. Boz bu paylaşımın altına; "Haftaya 8 aylık göbişimle girsem, ne yapabilirsiniz ki" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram