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        Haberler Gündem Güncel Muğla, Bursa ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor | Son dakika haberleri

        Muğla, Bursa ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor

        Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçeleri ile Bursa'nın Orhaneli ve İzmir'in Çeşme ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Dün Urla'da çıkan orman yangını söndürme çalışmaları da yoğun şekilde sürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:16
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        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Bugün de Muğla'nın iki ilçesi ile Bursa ve İzmir'de orman yangınları çıktı.

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        MUĞLA ORTACA

        Kentin Ortaca ilçesi Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        MUĞLA MİLAS

        Ortaca'daki yangına müdahale sürerken Milas'tan da yangın haberi geldi.

        Dörttepe mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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        BURSA

        Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.

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        İZMİR ÇEŞME

        İki ilde alevlerle mücadele sürerken İzmir'in Çeşme ilçesinden de alevler yükseldi.

        Kentin turistik ilçesi Çeşme'ye bağlı Germiyan Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak ile 5 arazöz sevk edildi.Bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması başlatan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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        İZMİR URLA

        Urla'da Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dün başlayan yangına da müdahale sürüyor.

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        Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler siteleri tahliye edilirken, her iki sitede 120 konutun bulunduğu öğrenildi.

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        Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan 9 uçak, 9 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile sürüyor.

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        İzmir Çeşme ve Urla'daki orman yangınından görüntüler...

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        #orman yangını
        #Muğla
        #Bursa
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