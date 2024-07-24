Muğla'da yoldan çıkan otomobil eve çarpıp devrildi: 1 ölü
Muğla Yatağan'da yoldan çıkan otomobil bir eve çarparak devrildi. Feci kazada otomobilin sürücüsü Uzman Jandarma Abussamet Kılınç hayatını kaybetti
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yoldan çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
EVE ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Jandarma Abussamet Kılınç'ın kullandığı otomobil, Milas-Yatağan karayolu Kozağaç mevkisinde kontrolden çıktı, bir eve çarparak devrildi.
SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılınç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.