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        Marmaris Kaymakamı Kaya, gazetecilerle buluştu

        Marmaris Kaymakamlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:52 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:10
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        Marmaris Kaymakamı Kaya, gazetecilerle buluştu
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        Marmaris Kaymakamlığı tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Çıldır Mahallesi'ndeki bir otelde, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Etkinlikte konuşan Kaya, gazetecilerin zor ve önemli görev yaptıklarını, devlet ile vatandaş arasında köprü görevini üstlendiklerini kaydetti.

        Gazeteciliğe emek vermiş değerli büyükleri ve kardeşleriyle bir arada olmak istediklerini dile getiren Kaya, basın mensuplarının gününü kutlayarak bir süre sohbet etti.

        Programa, Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, Sahil Güvenlik Marmaris Kolluk Destek Tim Amiri Astsubay Üstçavuş İsmail Var ile basın mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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