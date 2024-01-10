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        Muğla'da gelinini ahırda av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:32
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        Muğla'da gelinini ahırda av tüfeğiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gelinini ahırda av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra cesedini yakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık K.Ö. (73), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son söz sorulan sanık, hasta olduğunu ve olay günüyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

        Sanığa tepki gösteren ve saldırmak isteyen maktulün yakınları, polis ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.

        Mahkeme heyeti, K.Ö'yü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.

        - Olay

        K.Ö, 25 Nisan 2023’te Atlıdere Mahallesi’ndeki ahırda av tüfeğiyle ateş açtığı gelini Hatice Ö'yü öldürmüştü. Gelininin cesedini benzin döküp yakarak ormana kaçan kayınpeder, jandarma ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden K.Ö. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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