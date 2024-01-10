Datça'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan 93 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

İskele Mahallesi 91. Sokak'ta ikamet eden 93 yaşındaki Hacı İsak Ömerülfarukoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çilingirle girilen evde sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı adamın cenazesi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.