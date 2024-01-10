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        Marmaris-Datça kara yolunda heyelan meydana geldi

        Marmaris - Datça kara yolunda yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:12 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:16
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        Marmaris-Datça kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Marmaris - Datça kara yolunda yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

        Muğla ve ilçelerindeki etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Datça -Marmaris kara yolu Emecik Mahallesi soğuk su mevkiinde sağanağın ardından yola kaya parçaları düştü.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Kaya parçalarının düştüğü yolda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı,

        Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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