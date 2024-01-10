Marmaris-Datça kara yolunda heyelan meydana geldi

Marmaris - Datça kara yolunda yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi.

Muğla ve ilçelerindeki etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Datça -Marmaris kara yolu Emecik Mahallesi soğuk su mevkiinde sağanağın ardından yola kaya parçaları düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaya parçalarının düştüğü yolda önlem alan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağladı,

Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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