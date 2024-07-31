Muğla ve Bursa'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ve Ortaca ilçeleri ile Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Bugün de Muğla'nın iki ilçesi ile Bursa'da orman yangınları çıktı.
MUĞLA'NIN İKİ İLÇESİNDE YANGIN
Kentin Ortaca ilçesi Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ortaca'daki yangına müdahale sürerken Milas'tan da yangın haberi geldi.
Dörttepe mevkisindeki ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
BURSA
Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Belenoluk Mahallesi Çaydere mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, alevlere müdahalesi devam ediyor.