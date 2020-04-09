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65 yaşındaki oyuncu Müjde Ar'ın tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Ar'ın eşi Ercan Karakaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karakaş, "Zorunlu açıklama" başlığıyla yaptığı paylaşımda eşinin değil, oğlunun koronavirüse yakalandığını ve evindeki tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Ercan Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar'ın koronavirüse yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

15 gün önce oğlum Devrim Karakaş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştur. Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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