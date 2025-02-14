Müjde Kızılkan'dan ilişki çeşidine göre şarkı

Z kuşağının ilişki terimlerini anlamak için özel bir sözlük gerekiyor.

'Dink', 'Dry Dating', 'Enmeshment', Fexting', 'Freckling', 'Love Bombing', 'Bariyer ilişki'...

Ve daha niceleri...

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Müjde Kızılkan; aşk, ilişki ve mizahı müzikle buluşturduğu 'Müjde Müjde Size' ile Maximum Uniq Box'da misafirleriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Kızılkan; "Bu akşam, burada dinleyeceğiniz bazı şarkılar belleklerinizde eskisi gibi kalmayacak. Herkesin bildiği Türkçe pop şarkıları, ilişki kronolojisine göre, yeni kavramları işliyorum. Hikâyesi olan misafirlerimizin, hikâyelerini dinleyeceğimiz interaktif bir program yapıyoruz" dedi.