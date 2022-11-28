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'Müjdemi İsterim' Bursa'da izleyicileriyle buluştu

18 Kasım'da vizyona giren 'Müjdemi İsterim' filminin oyuncuları Ahmet Kural, Ecem Erken ve Bestemsu Özdemir, dün Bursalı seyircilerle buluştu

'Müjdemi İsterim' Bursa'da izleyicileriyle buluştu
'Müjdemi İsterim' Bursa'da izleyicileriyle buluştu
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HABERTURK.COM

Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği komedi filmi 'Müjdemi İsterim'in oyuncuları Ahmet Kural, Ecem Erkek ve Bestemsu Özdemir, dün Bursa'da düzenlenen bir organizasyonla hayranlarının karışına çıktı.

Kural, Erkek ve Özdemir, organizasyonda seyircilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum’un başrolünü oynadığı ‘Müjdemi İsterim’in yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı üstlenirken, senaryoda Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı imzası bulunuyor.

‘Müjdemi İsterim’, tüm Türkiye’de sinemalarda.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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