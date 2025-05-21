Munzur Vadisi'nin Dünya Kültür Mirası'na alınması talebi

Dünya Miras Komitesince 10 kriterden birini karşılasa listeye alınıyor. Munzur havzası bu kriterlerden 1’ini değil, 6’sını karşılıyor. Türkiye’de bulunan 49 milli parkın içerisinde ekolojik, biyolojik olarak en zengin milli parkların başında geliyor. Munzur Nehri bölge tarafından da kutsal kabul ediliyor ve kültürel ritüellerle birlikte de değerlendirildiğinde Munzur’un Dünya Kültür Listesi’ne alınması bir zorunluluk aslında” diye konuştu.