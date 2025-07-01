Murat Başaran ile Asena, aynı sahnede

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Murat Başaran ile Asena, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Murat Başaran ve Asena, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde, "Anadolu erkeği transparan giymez" açıklamasıyla gündeme gelen Başaran, "Anadolu erkeği sahnede göbek atar mı?" sorusuna ise; "Adam gibi, adam adama oynamak var bir de kıvırmak var. Ben adam gibi oynamayı seviyorum. Bir erkeğin çok kıvırmasını sevmiyorum. Bu benim görüşüm ve tarzım değil" diyerek, cevap verdi. REKLAM