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        Haberler Müzik Murat Boz'dan bir ilk: Yapay zekâ ile klip

        Murat Boz'dan bir ilk: Yapay zekâ ile klip

        Murat Boz'dan, hayranlarına Sevgililer Günü sürprizi. Şarkıcı, yeni şarkısı 'Yollarda Kayboldum'a yapay zekâyla klip çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 18:24 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:24
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        Yapay zekâ ile klip çekti
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        Murat Boz '3' albümünde yer alan 'Yollarda Kayboldum' isimli şarkısına yapay zekâ teknolojisiyle klip çekti.

        Sözü Mert Carim’e, müziği Gökhan Türkmen’e, aranjesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait olan şarkının mix ve masteringini Utku Ünsal üstlendi.

        '14 Şubat Sevgililer Günü' ne özel hayranlarına ani bir sürpriz yapan Murat Boz, '3' albümünün en sevdiğim eserlerinden biri dediği şarkısını kariyerinde ilk kez yapay zekâ teknolojisiyle kliplendirirken, video klipteki görsel öğeler dikkat çekiyor.

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        #murat boz
        #Yollarda Kayboldum
        #Yapay Zeka
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