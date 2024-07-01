Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu

Bakan Mehmet Özhaseki'nin istifasıyla boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı'na Murat Kurum atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni Bakan olan Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

TOKİ'DE UZMAN OLARAK GÖREV ALDI

2005 yılına kadar çeşitli kurumlarda görev alan Kurum, 2005-2006 yılları arasında Ankara TOKİ Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman statüsünde yer aldı. 2006 yılından 2009 yılına kadar TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı'nda İstanbul-Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevini üstlenen Murat Kurum, 2009-2012 yıllarında da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı.