Murat Şeker: 'Şirin' ile 'Ali Yaman'ın aşk hikâyesine tanık olacağız"

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Dilan Çiçek Deniz: Ressam ve idealist bir kadın olan 'Şirin' karakterine hayat veriyorum. Çok keyifli bir iş çektik. İzleyiciler, naif bir aşk hikâyesiyle karşılaşacak. Herkesi sinemaya bekliyoruz

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Cem Yiğit Üzümoğlu: Çok heyecanlı ve mutlu olduğumu söylemek isterim. Harika bir ekiple çok güzel bir iş başardık. Herkesin filmde kendisinden bir parça bulacağını düşünüyorum. Sinemaları dolduralım ve güzel bir yıl geçirelim. Herkese iyi seyirler.