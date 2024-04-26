Murda'dan 'Yalan Dünya'

'Yalan Dünya' 26 Nisan'da tüm dijital platformlarda yerini aldı. Artık şöhreti hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı aşan Murda 'Yalan Dünya'yı ilk kez geçen şubatta çıktığı ABD turnesi konserlerinde seslendirmişti. Şarkının klibi de New York sokaklarında ve Webster Hall’deki konser sırasında Hollandalı yönetmen Jonas Beck tarafından çekildi.

Murda önümüzdeki aylarda art arda single’lar yayınlamaya devam edecek ve 30 Ağustos’ta da yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturacak.