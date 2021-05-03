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'Murda'nın evlat acısı

'Murda' adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, yeni doğan bebeği Ayla'nın vefat ettiğini duyurdu

'Murda'nın evlat acısı - Magazin haberleri
'Murda'nın evlat acısı
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'Murda' adıyla tanınan rapçi Önder Doğan evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü müzisyen, kızı Ayla'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin" dedi.

Ünlü rapçi duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

Nereden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bi parça götürdün yanında. Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı.

Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve Babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım.

'MURDA' HAKKINDA

Önder Doğan, 30 Ocak 1984 Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğdu. Bir dönem yaşantısını İspanya’nın Madrid şehrinde sürdürmüştür. Daha sonra tekrar Hollanda’ya dönmüş ve müzik ile ilgilenmeye başlamış, ilk EP’sini ise 2008 yılında çıkarmıştır. 'Murda', Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex dahil birçok ünlü isim ve Hollandalı Hip hop sanatçısı ile çalışmalar yapmıştır. Ezhel ile YouTube sayesinde tanışmışlardır ve Doğan bundan sonra kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı almıştır.

"Aya" isimli şarkısı video paylaşım sitesi YouTube’da 140 milyon izlenmiştir. Ardından Ezhel ve Murda, ocak ayında "Bi’ Sonraki Hayatımda Gel" isimli bir şarkı daha çıkardıktan sonra en son "Made In Turkey" isminde bir şarkı daha çıkarmıştır.

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