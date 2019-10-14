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Barış Pınarı gazisi Uzman Çavuş Çelik: Arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum

DHA

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik (26), babaocağı Muş'a getirildi. Sol bacağında sinirlerin bulunduğu bölgeye isabet eden kurşunun çıkarılmadığı Muharrem Çelik, üniformasını şerefle taşıdığını belirterek, "Bir an önce sağlığıma kavuşup, arkadaşlarımın yanında olmayı istiyorum" dedi.

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın 2'nci gününde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik (26), babaocağı Muş'a getirildi. Sol bacağında sinirlerin bulunduğu bölgeye isabet eden kurşunun çıkarılmadığı Muharrem Çelik, üniformasını şerefle taşıdığını belirterek, "Bir an önce sağlığıma kavuşup, arkadaşlarımın yanında olmayı istiyorum" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Muharrem Çelik, PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada bacağından yaralandı. Sol bacağında sinirlerin bulunduğu bölgeye isabet eden kurşun, felç tehlikesine karşı doktorlar tarafından çıkarılmadı. Gazi Muharrem Çelik, baba ocağı Muş'a gönderildi. Tedavisi evde devam eden Muharrem Çelik, "Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü katıldığım operasyonda, terör örgütü PKK/YPG ile girdiğimiz sıcak temasta sol bacağımdan yaralandım. Burada olduğum için üzülüyorum. Daha çok arkadaşlarımı düşünüyorum. Ben iyiyim, ailemin yanındayım ama bir yandan da aklım orada. Gazi oldum, bu da benim için bir şereftir. Türk ordusu mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Ben buradan arkadaşlarıma selam göndermek istiyorum. Merak etmesinler ben iyiyim, onlar iyi olsunlar. Sıkıntı yapmasınlar. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Bu üniformayı şerefle taşıyorum. Bir an önce sağlığıma kavuşup, arkadaşlarımın yanında olmayı istiyorum. Allah nasip ederse en kısa zamanda da yanlarında olacağım, merak etmesinler" diye konuştu. 
Kendilerinin de Kürt olduğunu söyleyen baba Mehmet Çelik, "Vatan sağolsun" diyerek, "Bugün, yarın oğlum orada şehit düşerse ben diğer 4 çocuğumu da onun peşinden göndereceğim. Kesinlikle bu benim gururumdur" dedi. 
Bu arada Muş Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz ile beraberindeki komutanlar gazi Uzman Çavuş Muharrem Çelik'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Yüzbaşı Ahmet Temiz, Gazi Uzman Çavuş Muharrem Çelik'e 'Jandarma Fedakarlık ve Feragat Örneği' heykelini verdi.FOTOĞRAF

MUŞ

14 Ekim 2019 Pazartesi

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