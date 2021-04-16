Kaymakam Demirer'den köy okuluna ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hasretpınar Köyü İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç ile 8 sınıflarda yüz yüze eğitime devam eden Hasretpınar Köyü İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Demirer, korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Kaymakam Demirer, “Sevgili öğrencilerimiz, bildiğiniz üzere ülkemiz genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında sadece sınavlara hazırlan 8. ve 12. sınıflar var. Sizler maske ve mesafe kurallarına uyarak derslerinize çalışın. Derslerinize çok çalışın. Sizleri devletimizin en yüksek mevkilerde görmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalışıp çok okuyun" dedi.

Okul müdürü ve öğretmelerle de bir araya gelen Kaymakam Demirer, öğrencilere gereken değerin verilmesini isteyerek, okul binasının eksikliklerini not etti.

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