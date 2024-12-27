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        Haberler Gündem Muş'ta kar nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı - Güncel haberler

        Muş'ta kar nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı

        Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 210 köye ulaşım sağlanamıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:38
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        210 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sabahtan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi beyaza bürünürken, bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

        Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.

        Zincir ve kış lastiği uyarısı

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, 50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

        Ekiplerin sahada olduğunu bildiren Yentür, "Muş genelinde 368 köy yolumuz var. Bunun 210'u kardan kapandı. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürücülerin kış tedbirlerine uymasını istiyoruz. Zincir bulundurmaları ve kış lastiği kullanmaları can ve mal güvenliği açısından faydalı olacaktır." diye konuştu.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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