Muş'ta kar nedeniyle 210 köy yolu ulaşıma kapandı

Sabahtan bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi beyaza bürünürken, bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarında çalışma başlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, 50 iş makinesi ve 65 personelle karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu bildiren Yentür, "Muş genelinde 368 köy yolumuz var. Bunun 210'u kardan kapandı. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürücülerin kış tedbirlerine uymasını istiyoruz. Zincir bulundurmaları ve kış lastiği kullanmaları can ve mal güvenliği açısından faydalı olacaktır." diye konuştu.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.