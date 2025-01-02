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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:13
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        Muşlu ailelerin "evlat nöbeti"
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        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan Muşlu aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        Eyleme katılan Ayten Koçhan, 9 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını söyledi. O günden bu yana oğlundan haber alamadığını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu:

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        "Çocuğumu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istiyorum. Çocuğumu versinler, yeter artık. Daha kaçacak yeriniz kalmadı yavrum. Gelin teslim olun, yolunuz yol değil. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Oğlum, Ersin, gel teslim ol. Bir bayrağımız var. Onlar sizi kullanıyorlar. Bu bizim davamız değil. Herkesin yeni yılını kutluyorum. İnşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşuruz. Onların yolunu gözlüyoruz."

        Anne Gülbahar Teker ise eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "20 yıl da olsa buradan gitmeyeceğim. Onlardan korkmuyorum. Çocuklarımızı getirip teslim etsinler. PKK'a bizden ne istiyor? Bize çocuklarımızı versinler. Yaz kış demenden burada bekleyeceğiz" diye konuştu.

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        #muş haberleri
        #Terör örgütü PKK
        #evlat nöbeti
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